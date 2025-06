Cafelândia terá Dia de Campo do Sebrae

Cafelândia - O Sebrae-SP, em parceria com Prefeitura de Cafelândia e Sindicato Rural do município, está com inscrições abertas para o Dia de Campo do 3.º Café Agro, que será realizado no próximo dia 21, no Recinto de Exposições e Lazer Zoyr Bortoliero, em Cafelândia (83 quilômetros de Bauru).

O encontro é voltado preferencialmente para produtores rurais formalizados do município. Os interessados devem confirmar sua presença através do link https://forms.office.com/r/YZVG1k71tu.

Com início às 13h, com as boas-vindas com o Sebrae e autoridades, a programação contará com atividades especiais focadas em inovação, geração de conhecimento e oportunidades de negócios.