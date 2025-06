Número de estupros dobra em Bauru nos primeiros 4 meses de 2025

O cenário também é preocupante quando a análise foca especificamente as ocorrências de estupro de vulnerável, que representa a maioria dos crimes de violência sexual. Ele envolve menores de 14 anos, pessoas com deficiência mental ou indivíduos em situação de embriaguez, sedação, inconsciência ou sono profundo, por exemplo.

Os casos de estupro em Bauru dobraram nos primeiros quatro meses de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento com base em dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Entre janeiro e abril de 2024, foram registrados sete casos. No mesmo período deste ano, o total subiu para 14.

Na comparação com municípios paulistas de porte semelhante, Bauru lidera em número de crimes sexuais. No mesmo quadrimestre de 2025, Franca registrou nove estupros e 20 de vulnerável; Piracicaba teve 3 e 13, respectivamente; e São José do Rio Preto contabilizou 17 estupros e 43 de vulnerável.

Contexto

O aumento dos dados não inclui ainda casos recentes, como o registrado na última quarta-feira (4), quando uma jovem de 19 anos foi estuprada em um terreno baldio no Jardim Ferraz, próximo à Praça Gastão Vidigal. A vítima foi abordada ao sair do trabalho, ameaçada de morte e mantida sob violência por mais de duas horas. O autor também furtou o celular dela antes de fugir.

Uma semana depois, na última quarta-feira (11), a Polícia Civil prendeu M.A.C.N., de 34 anos, suspeito de ter cometido o crime. Na casa dele foram apreendidos um celular e roupas compatíveis com as que usava no dia do estupro, conforme imagens de câmeras de segurança analisadas pela investigação.