Homem vê energia desligar e luta com ladrões até a PM chegar

Um homem de 32 anos entrou em luta corporal com dois ladrões por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira (13), após notar que a energia de sua casa havia sido cortada e flagrar a dupla furtando fios do poste em frente à residência, no Centro de Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o morador estava com o aquecedor ligado e, ao perceber que o aparelho desligou de forma repentina, constatou a falta de energia em todos os cômodos. Ao sair até a calçada para verificar se outros imóveis também estavam sem luz, avistou dois homens subtraindo fios — um deles com um alicate.

Ao notarem que haviam sido flagrados, os ladrões passaram a agredir o morador, que foi atingido por uma paulada na perna. Um dos suspeitos conseguiu fugir, mas o outro foi contido pela vítima enquanto ela acionava a Polícia Militar e aguardava a chegada da viatura.