Sim, felicidade é uma convocação natural a todo ser humano. Todo mundo quer. É a mercadoria com maior clientela. Por felicidade, entra-se em fila de espera, se preciso for. No entanto, o maior equívoco daqueles que a buscam consiste em confundir felicidade com satisfação. Tenho certeza de que colocados, assim, lado a lado, os dois vocábulos - "satisfação" e "felicidade" -, salta aos olhos que seus conceitos são diferentes. Na vida prática, contudo, a confusão é permanente, é regra geral, com raras exceções.

Então, vejamos. "Satisfação" é o estado de espírito de quem desfruta de algo atraente aos sentidos: a música que nos agrada, o perfume certo, um pôr-do-sol sobre as águas, o prato predileto, o toque da pessoa amada. Há uma clara relação, pois, entre "satisfação" e um ou outro de nossos cinco sentidos, de modo que tal estado de espírito se relaciona diretamente com nossos instintos e gostos pessoais.

"Felicidade", por seu turno, é o estado de espírito de quem encontrou o Bem. Não apenas uma "coisa boa", mas "o" Bem. Refere-se a algo muito mais permanente do que a satisfação, que esta vale tanto quanto dura. O Bem, assim, com maiúscula, é substantivo ao passo que a palavra "bom" é usada, habitualmente, como adjetivo atribuído a algo.