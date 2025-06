A estupidez do renascimento

Nas redes sociais os assuntos vão se acumulando na estupidez, imbecilidade, idiotice. Os bebês Reborn e bonecos de todo tipo estão em alta, pois os seres humanos estão vivendo uma carência total de pais, irmãos, família, amigos de verdade. Será que seria só carência ou algum tipo de transtorno de personalidade ou a psicologia das massas de Freud ou o inconsciente coletivo e arquétipos do Jung explica tudo isso? Ou também as fábricas estão pensando num lucro gigantesco, produzindo bebês e adultos (as) de borracha. Darwin deve estar rolando ou rindo em algum lugar. Não há remédios para isso? Terapia?

Recomeçar faz parte da vida, mas ver no outro, sem vida e não em si mesmo (autoconhecimento) é uma aberração, um delírio, uma alucinação.

Se bem que algumas pessoas já agem como bonecos e é até melhor não ter brigas, ofensas, etc. Se bem que já temos políticos reborn, religiosos reborn, que não nos transmitem nada de bom, e a loucura acaba chegando de algum forma. Como parar essas modas, essas manias? Renascendo, nascendo de novo? A psicologia, psicanálise e psiquiatria tem que estudar mais a fundo, quem sabe novos Cids virão e melhoras também.