Bauru: aluno de 11 anos entra com pistola falsa e faca em escola

A Polícia Militar, o Conselho Tutelar e a Secretaria da Educação do Estado foram mobilizados nesta quarta-feira (11) em Bauru após um aluno de 11 anos entrar na escola onde estuda com um simulacro de pistola e uma faca. De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, a diretora da unidade relatou ter recebido denúncia de que o menino estaria com uma arma entre seus pertences.

Questionado, ele entregou espontaneamente o simulacro de pistola que estava em sua mochila e a direção acionou a Ronda Escolar. No local, os policiais militares fizeram contato com o Plantão da Polícia Civil e foram orientados pelo delegado a apresentar a ocorrência para a devida apreensão do objeto.

Porém, no momento em que os agentes deixavam a escola, o aluno revelou possuir também uma faca, que havia escondido no pé de uma árvore próxima. O objeto foi entregue por ele aos PMs. A ocorrência foi registrada como localização e apreensão de objeto, visto que, pela legislação brasileira, menores de 12 anos não são penalmente responsáveis por seus atos, não cabendo a imposição de medidas socioeducativas.