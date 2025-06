Frio continuará, e IPMet prevê chuva em Bauru

Quem acordou cedo nesta quinta-feira (12) pode ter pensado que foi a manhã mais fria do ano. Mas não foi — por pouco. Os termômetros marcaram 7,8 graus às 5h10, pouco acima da mínima registrada em 30 de maio. Naquela data, o município registrou 7,1 graus, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). A diferença hoje foram os ventos, que derrubaram a sensação térmica. Goste ou não, os dias gelados devem continuar até domingo (16), quando também há previsão de chuva, informa o órgão.

Previsão

De acordo com o IPMet, nesta sexta-feira (13), uma massa de ar frio e seco atuará sobre o Estado de São Paulo, mantendo o tempo estável, com céu claro a parcialmente nublado no Interior paulista e sem previsão de chuva. No sábado (14), o dia começa com poucas nuvens. No entanto, no fim do dia e no domingo (15), a aproximação de uma frente fria, associada a uma área de baixa pressão, deve causar instabilidades, com chuvas e trovoadas isoladas a partir do oeste e sul do Estado. Nesses dias, os termômetros devem variar entre 11 e 24 graus.

As temperaturas tendem a subir a partir de segunda-feira (16), quando pode haver até sensação de calor. A previsão é de mínimas de 15 graus e máximas de até 27 graus, aponta o IPMet.