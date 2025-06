A lagartixa e nós

À primeira vista, uma lagartixa pode parecer apenas mais um bichinho no canto da parede. Pequena, silenciosa, discreta. Mas basta olhar com atenção para perceber o quanto ela tem a nos ensinar sobre a vida. A lagartixa é uma guerreira silenciosa.

Enfrenta o mundo com as armas que tem. Sua presença quase invisível esconde um papel essencial: ela combate as pragas da casa — aranhas, baratas, escorpiões, mariposas. Sozinha, ela ajuda a manter o equilíbrio, sem fazer alarde, sem pedir reconhecimento.

Assim também é a vida da gente. Muitas vezes, travamos batalhas diárias que ninguém vê. Lutamos contra preocupações, enfrentamos dores, carregamos fardos — tudo em silêncio. E, mesmo assim, seguimos, porque sabemos da importância da nossa missão, mesmo que ela pareça pequena aos olhos dos outros. A lagartixa se regenera. Quando se vê ameaçada, pode perder o rabo para salvar a vida. Mas ela não se rende: com o tempo, ela se reconstrói.