A taxa de juros cairá?

Como dizem: "muita calma nesta hora". Sabemos que o Banco Central analisa a inflação em expectativa, ou seja, a projeção da inflação futura e não a inflação passada, contudo não podemos deixar de considerar que a taxa anualizada (de junho de 2024 a maio de 2025) está em 5,32%, portanto, 1,32 ponto percentual acima do limite máximo da meta que é de 4,5% ao ano (a meta é de 3% com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo).

A boa notícia veio do grupo alimentação e bebidas que finalmente começou a desacelerar, com alta somente de 0,17% no mês passado. O grupo habitação foi o vilão com alta de 1,17% no período. Diante desta boa notícia é possível projetar queda na taxa básica de juros já na próxima reunião do Copom - Comitê de Política Monetária que ocorrerá nos dias 17 e 18 de junho?

Desta maneira a inflação ainda não atingiu os níveis desejados. Outro aspecto, apontado em todas as atas anteriores do Copom, é a indefinição fiscal.

Vejam a ginástica que o governo Federal vem fazendo para tentar cumprir o Arcabouço Fiscal. Tem sido a chamada tentativa e erro. Sem cortar os gastos, só resta tentar arrecadar mais. Flertaram com o aumento do IOF, agora querem alterar essa fonte de receita utilizando a tributação de fundos de renda fixa, bets, entre outras. Em resumo: o desequilíbrio fiscal, com gastos públicos acima do nível de arrecadação, realimenta a inflação.

No front externo, continua a indefinição no tocante as tarifas americanas, portanto, qualquer descuido, a inflação volta.