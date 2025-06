Sesi Vôlei Bauru renova com Kasiely: “Me sinto em casa”

A ponteira do time de Bauru destacou que, em seu primeiro ano, já criou grande conexão com a equipe, tendo o apoio das outras atletas e da estrutura de excelência à disposição:

Em seu primeiro ano de passagem pelo Sesi Vôlei Bauru, Kasiely já teve grande impacto. A ponteira foi destaque defensivamente, comprovado pela terceira melhor marca de passe da Superliga, a primeira entre as jogadoras de sua posição. Além disso, Kasiely também atuou ofensivamente, sendo a terceira maior pontuadora do time de Bauru (251 pontos) e a segunda melhor sacadora do Sesi Vôlei Bauru (14 pontos de saque).

Um dos reforços de peso do Sesi Vôlei Bauru na temporada 2024/25, Kasiely seguirá com a equipe bauruense para a próxima temporada. A terceira maior pontuadora do time de Bauru e a terceira melhor passadora de toda a Superliga renovou para a temporada 2025/26.

“A primeira temporada em Bauru foi extremamente especial, me surpreendi em todos os aspectos. Já sabia que a estrutura era boa, mas descobri que é excepcional. O grupo num geral era muito leve e gostava de trabalhar e isso facilita muito o dia a dia e favorece os resultados, apesar de não termos ganhado, a campanha foi muito boa. A comissão técnica também foi muito legal, construímos uma relação de muita confiança e isso ajudou muito nos cuidados diários. Minha prioridade era seguir no time, não vejo motivos para sair, me sinto em casa.”

Antes de sua chegada no Sesi Vôlei Bauru, em 2023/24, Kasiely havia alcançado o feito de chegar em todas as finais dos torneios que disputou na temporada. Já em Bauru, a média seguiu: três torneios disputados, três decisões disputadas. Para a próxima temporada, a expectativa segue alta em busca de títulos:

“A temporada foi muito boa, mas no final não conseguimos a tão sonhada medalha de ouro. Minha expectativa é continuar ajudando o time com toda a minha experiência, continuar buscando chegar nas finais e claro subir no lugar mais alto do pódio. Vou trabalhar duro para isso”, disse Kasiely.