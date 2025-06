Sesi Bauru confirma a permanência de Mateus Bender

Com cinco campeonatos na temporada e duas medalhas (a prata na Supercopa do Brasil e o bronze no Sul-Americano), o jovem levantador refletiu sobre a primeira temporada sendo titular do Sesi Bauru, e vê com expectativa a janela para crescimento no próximo ano:

Na temporada 2024/25, Bender foi titular do Sesi Bauru na grande maioria das partidas, levando a equipe à semifinal da Copa Brasil e do Sul-Americano de Clubes, e às quartas de final da Superliga.

O levantador do Sesi Bauru, Mateus Bender, seguirá com a equipe para a temporada 2025/26. Formado na base do time, o atleta renovou com o Sesi Bauru e vai para sua sexta temporada consecutiva.

“A última temporada, particularmente falando, foi muito produtiva e boa para mim. Pude jogar e evoluir bastante. Mas acho que o grande aprendizado dessa temporada é que sempre devemos querer mais. Saímos dessa temporada com um gostinho de quero mais, que poderia ser diferente se nós nos propuséssemos a fazer mais. Para a próxima temporada as expectativas são sempre as maiores possíveis. Estou ansioso para a volta dos treinamentos e jogos e com certeza estou focado em títulos.”

Bender chegou ao Sesi Bauru em 2020, quando a equipe ainda era sediada no Sesi Vila Leopoldina, para compor as categorias de base Sub-19. Desde então, crescendo junto à equipe, o levantador conquistou a Superliga 2023/24 e, agora, fala sobre essa relação de longo prazo com o Sesi-SP, até sua chegada na titularidade:

“Minha relação com o SESI foi sempre muito boa, desde a base até o adulto agora. Tanto com a comissão técnica quanto com os atletas com quem eu joguei. Então acredito que esse bom relacionamento tenha ajudado bastante na minha evolução e chegada até a titularidade”, completou o levantador.