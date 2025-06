'A Hora do Conto em Todos os Cantos' chega a 14 cidades em 2025

A magia da literatura ganha vida novamente em 2025 com o projeto 'A Hora do Conto em Todos os Cantos', que chega à sua 22ª edição. O tema central deste ano é a obra atemporal O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry — um clássico que fala sobre amizade, afeto, responsabilidade e a essência invisível das coisas, valores que dialogam diretamente com a formação de leitores sensíveis e críticos.

O Pequeno Príncipe foi escrito em 1943 e segue atual por sua complexidade e sutileza ímpar. É o segundo livro mais vendido do mundo, só perde para a Bíblia. Além das contações de histórias, o projeto oferece seis oficinas formativas com o tema "Memória Narrativa - Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos", sendo cinco presenciais e uma online. Com duração de duas horas e vagas limitadas a 25 participantes, as oficinas são voltadas a educadores e interessados em práticas de contação. Segundo Leda Fernandes, o objetivo é resgatar o hábito de contar histórias a partir das próprias vivências. As oficinas também se inspiram em frases do próprio livro e buscam despertar reflexões sobre o essencial no processo educativo. A programação completa pode ser conferida em @ledafernandesteatropedagoga