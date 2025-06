O diabo é o porteiro do inferno

Essa leitura desloca a crítica de Kafka da inatingibilidade da Lei para o teatro do poder cotidiano. Quantas vezes não somos barrados por alguém que se sente juiz do que não compreende? Quantas portas foram fechadas por pequenos personagens que jamais deveriam ter esse poder? E, pior, quantas vezes acreditamos que o erro estava no sistema inteiro, no rei ou até em Deus, quando o problema era intencionalmente criado por apenas um "porteiro inflado"?

Ao final do conto, quando o homem agoniza, pergunta por que ninguém mais tentou entrar. O porteiro responde: "Esta entrada era destinada só a você. Agora, vou fechá-la." A ironia cruel é que talvez ele nunca precisasse de permissão para entrar. Mas foi convencido, pela performance do porteiro, de que não podia. Talvez o inferno não seja um castelo de chamas, mas uma portaria onde se espera para sempre. Talvez o diabo não seja o soberano do inferno, mas apenas o seu recepcionista — e sua tortura seja fazer-nos acreditar que a punição está além da porta, quando na verdade já estamos vivendo o inferno na espera.

Kafka nos dá uma imagem eterna da passividade diante do poder. Mas talvez também nos ofereça um aviso: desconfie do porteiro.