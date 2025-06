Mãe para veículo de PM de folga e bebê engasgada é salva em Bauru

Na manhã desta terça-feira (10), uma mãe desesperada, carregando a filha de apenas um mês engasgada nos braços, parou uma caminhonete que passava por uma rua no Jardim Independência, em Bauru, para pedir ajuda. O que ela não sabia é que o condutor era um policial militar da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores de férias. Rapidamente, ele iniciou as manobras de emergência, orientado por um bombeiro, e conseguiu desengasgar a bebê.

O fato ocorreu por volta das 7h30, na rua Luiz Gama. Segundo o registro policial, o cabo Osmar conduzia o veículo em direção a sua residência quando foi interceptado por uma mulher aflita, que entrou na frente da caminhonete gritando por socorro e dizendo que a sua filha de apenas um mês havia se engasgado.

De imediato, o PM parou o veículo e prestou auxílio aos pais do bebê, que falavam ao telefone com o cabo Paulo Nogueira dos Santos, do Corpo de Bombeiros de Bauru. Orientado pelo colega, o cabo Osmar iniciou manobras emergenciais e conseguiu desengasgar a criança, que voltou a respirar. Uma viatura da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros chegou ao local e pais e filha foram conduzidos a uma unidade de saúde para que ela pudesse ser avaliada.