Bauru: frio aumenta número de animais soltos, alerta Defesa Civil

Com os dias mais frios e a menor incidência de luz solar, que influencia no crescimento das pastagens, muitos animais de grande porte, como cavalos, bois e vacas, escapam e procuram trechos próximos a rodovias para se alimentar. Essa fuga pode resultar em acidentes automobilísticos tanto em vias próximas a municípios quanto em outra mais distantes, alerta a Defesa Civil de Bauru. Em trechos de perímetro urbano, estradas de Bauru e região já registraram diversas ocorrências, inclusive com vítimas fatais, nos últimos anos.

Nos bairros, também é fácil encontrar até famílias de porcos procurando alimentos, principalmente nos arredores do Jardim Bela Vista e da comunidade São Manuel. Nesta manhã de terça-feira (10), a reportagem flagrou cinco suínos pela quadra 2 da rua Judith França Costa, na Vila São Manuel, e mais dois ainda maiores na Praça da Bíblia, ao lado do Fórum, no Bela Vista. Na segunda-feira (9), uma internauta publicou foto de um cavalo perdido e empacado na quadra 2 da rua dos Motoristas, no Núcleo Gasparini.

Conforme o JC/JCNET noticia com frequência, a criação de animais considerados de grande porte em perímetro urbano de Bauru continua sendo praticada livremente. De acordo com a Lei nº 7.055/2018, equinos, bovinos, caprinos, suínos e ovinos não podem ser mantidos em perímetro urbano de Bauru, sob risco de o responsável pagar multa e taxa (com acréscimo do IPCA) para os serviços de remoção e registro do animal. Além disso, pode ter de arcar com as diárias — limitadas a cinco dias — do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).