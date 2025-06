Jovem é agredida e estuprada por 2h30 em terreno baldio de Bauru

Uma jovem de 19 anos foi estuprada e mantida sob ameaça de morte por cerca de duas horas e meia em um terreno baldio localizado na quadra 2 da Rua Cyro Wenceslau, nas proximidades da Praça Gastão Vidigal (Praça da Hípica), na Vila Popular, em Bauru. O crime ocorreu pouco tempo depois de ela sair do trabalho a pé, por volta das 23h da última quarta-feira (4), conforme consta do boletim de ocorrência (BO).

Segundo o registro policial, a jovem passava pela avenida José Henrique Ferraz quando foi abordada por um desconhecido em frente a um bar. Ele a segurou pela bolsa, disse que estava armado e a ameaçou de morte caso não o acompanhasse. Em seguida, levou-a até os fundos do terreno desabitado e a obrigou a tirar toda a roupa. No local, ainda conforme o BO, ele a agrediu com tapas no rosto e manteve relação sexual vaginal com a vítima. Ela informou que o estupro ocorreu entre 23h30 e 2h. Antes de fugir a pé, o agressor furtou o celular dela e a ameaçou novamente.

As características do estuprador, fornecidas na delegacia, são as de um homem gordo, com cerca de 1,65 metro de altura e uma tatuagem no peito. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Polícia Civil de Bauru investiga o caso.