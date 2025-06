Melhor levantadora Sub-21, Amanda renova com o Sesi Vôlei Bauru

Uma das grandes promessas do voleibol brasileiro e cria da base do Sesi Bauru, Amanda Mutuano seguirá com o Sesi Vôlei Bauru para a temporada 2025/26. A levantadora vai para sua quinta temporada consecutiva em Bauru.

A última temporada de Amanda foi estrelada. A levantadora levou o Sesi Bauru ao título invicto do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-21 e ao vice-campeonato paulista. Em 2024, a atleta da base do Sesi Bauru também foi convocada para o Sul-Americano Sub-21, sendo campeã com a Seleção Brasileira e eleita a melhor jogadora de sua posição no campeonato.

Além da ótima campanha pelas categorias de base, Amanda teve participação na reta final da campanha do Sesi Vôlei Bauru até a decisão da Superliga. Mesmo com apenas 20 anos e fazendo sua estreia no vôlei adulto nessa temporada, Amanda conquistou um troféu Viva Vôlei, de melhor jogadora em quadra, na vitória sobre o Unilife Maringá. A levantadora da Seleção Brasileira juvenil comentou sobre a possibilidade de estrear na equipe principal e da grande temporada com a equipe: