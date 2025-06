Convocado para Seleção Sub-26, Mateus Pássaro renova com o Sesi

Líbero das categorias de base do Sesi Bauru desde 2022, Mateus Pássaro seguirá com a equipe adulta em 2025/26. O Sesi Bauru renovou com o atleta que, neste ano, figurou na convocação da Seleção Brasileira Sub-26 e é multicampeão pela base do Sesi-SP.

Na última temporada, Pássaro foi vice-campeão do Paulista Sub-21 e do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-21. Além disso, teve participação na temporada da equipe adulta do Sesi Bauru, fazendo sua estreia pelo time ainda no Paulista, na vitória fora de casa contra o Vôlei Renata.

Focando na próxima temporada, agora em definitivo com o time principal, o líbero do Sesi Bauru está com boas expectativas de aprendizado em 2025/26: