Funprev promete reforma do atual sistema e o MP arquiva inquérito

O termo de arquivamento não menciona eventuais irregularidades na condução da fundação ou potenciais responsabilidades em torno do rombo na Funprev - como análise da carteira de investimentos, onde os recursos foram aplicados e movimentações financeiras.

Um dos apontamentos do TCE, por exemplo, indica prejuízo de R$ 12 milhões em três aportes feitos pela Funprev em fundos de investimento no exterior. As sentenças de 2021 e 2023, por exemplo, mencionam "ausência de preocupação atuarial" do órgão e da prefeitura e cita ainda que a administração direta foi omissa com relação à fundação.

No Pará, a Promotoria de São Sebastião da Boa Vista processou um ex-prefeito e um ex-presidente da Funprev daquela cidade por problemas na gestão previdenciária em inquérito que demonstrou grande desequilíbrio financeiro sobre o regime de previdência, dados que posteriormente viriam a revelar um esquema de fraude.