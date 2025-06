Reunião entre MP e Câmara foi de 'pouca utilidade', diz Estela

O promotor Fernando Masseli Helene se reuniu com vereadores na semana passada para discutir a Funprev e pediu aos parlamentares, segundo apurou o JC, maior efetividade na fiscalização da previdência municipal. O MP convidou os vereadores uma semana após ter arquivado o inquérito e disse que não havia muito o que fazer a respeito do órgão no âmbito da Promotoria.

Segundo apurou a reportagem, o promotor afirmou no encontro que temia que eventual investida judicial agravasse o problema - ele mencionou a possibilidade de pedir a liquidação da Funprev como alternativa, sem discutir responsabilidades pretéritas.

Em discurso na tribuna nesta segunda-feira (9), a vereadora Estela Almagro admitiu que o encontro foi de "pouca utilidade para o debate".