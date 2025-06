Bauru: colchão explodiu, diz criança de 5 anos irmã da bebê morta

“O colchão explodiu.” Esse foi o relato da criança de 5 anos, irmã da bebê de um ano e meio que morreu em decorrência de um incêndio ocorrido na casa da família, no Jardim Eldorado, em Bauru, no último sábado (7). No momento da tragédia, ela, o irmão de 3 anos e a caçula — que não resistiu — estavam sozinhos em casa, porque os pais haviam deixado o imóvel para comprar um bolo de aniversário para a primogênita.

Na mesma data, o casal foi preso por abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão. As crianças sobreviventes, por sua vez, foram socorridas e permaneceram aos cuidados de funcionários de um abrigo que devem acolhê-las. O filho do meio está internado no Hospital Estadual.

Já a mais velha recebeu alta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e passou por escuta especializada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), nesta segunda-feira (9). No entanto, não foi possível compreender com clareza o que ela tentava relatar. A hipótese é de que algum eletroeletrônico estivesse sobre o colchão. A menina negou, contudo, que fosse um celular, pois afirmou que o pai havia levado o aparelho com ele.