IPMet: semana inicia em Bauru com massa de ar frio e sem chuvas

A frente fria que atingiu Bauru e região nos últimos dias, ocasionando chuvas, está se afastando do Interior do Estado de São Paulo e será substituída por uma massa de ar frio. A consequência é o início da semana marcado por céu nublado e temperaturas em ligeiro declínio, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

De acordo com o órgão, nesta segunda-feira (9), haverá muita nebulosidade — que diminuirá gradualmente — e possibilidade de chuvas isoladas em áreas mais distantes de Bauru, principalmente nas faixas Norte e Leste do Estado, devido ao avanço da frente fria em direção ao Rio de Janeiro.

A entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal, acompanhado de uma massa de ar frio, será responsável pela queda nas temperaturas. Para terça-feira (10) e quarta-feira (11), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem chuvas no Interior do Estado e com temperaturas baixas em todo o território paulista.

