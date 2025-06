Preso suspeito de vender à elite várias drogas pelo Whats; VÍDEO

As primeiras informações apontam que o suspeito faturava cerca de R$ 30 mil por mês e usava uma loja de fachada de sua propriedade para "lavar" o dinheiro.

Um operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Lençóis Paulista (45 quilôemtros de Bauru) prendeu, neste sábado (7), no Jardim Princípe, um homem de 28 anos acusado de traficar drogas por meio de mensagens no WhatsApp para uma clientela selecionada de alto poder aquisitivo.

Depois de tomar conhecimento do tráfico praticado por esse homem, os policiais fizeram uma campana desde às 6h da manhã na frente da casa dele pra prendê-lo. Como não tinha carro na garagem, os policiais mandaram entregar um lanche via motoboy no local para ver se alguém estava na residência, mas o entregador não foi atendido.

Por volta das 12h da manhã, o suspeito chegou, foi abordado e confessou, segundo a polícia, que tinha drogas, dinheiro e armas em casa.