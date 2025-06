Ex-presidente de fundação que revisa PCCs é acusado de fraude

O contrato na Câmara tinha por objetivo a revisão do organograma e do regimento interno. Foi, porém, assinado pelo presidente que antecedeu Assed na Fadep. Segundo o dirigente Markinho Souza (MDB), os serviços foram entregues e, neste momento, a minuta do regimento está sob análise por comissão por ele designada.

Já com relação à prefeitura, por sua vez, a Fadep se comprometeu a revisar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e elaborar proposta de reforma administrativa. O contrato, de dois anos, venceu em 2024. Foi prorrogado. O PCCS ainda não foi enviado à Câmara. Procurada, a prefeitura disse "que não irá se manifestar sobre denúncias relacionadas a outras instituições, reforçando que sua atuação está limitada à execução do contrato sob sua responsabilidade".

Assed diz que o documento do PCCS foi encaminhado no último dia 28 e está sob revisão da administração. "Como são cerca de 1800 páginas, imagino que levará um tempo para que seja feita a revisão desse relatório", diz. A prefeitura confirma. "Em relação ao PCCS, a administração esclarece que o contrato permanece vigente até 25 de julho de 2025, com possibilidade de prorrogação. A prefeitura informa que a empresa entregou os itens pendentes. Esses materiais estão sob análise pelo grupo de trabalho", menciona.