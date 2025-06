Construção civil preenche 20 mil vagas no 1º trimestre

Enquanto o setor de serviços segue em recuperação e com ritmo moderado de crescimento, a construção civil aponta sinais de alta nas vagas de emprego. Com cenário pujante, no primeiro trimestre de 2025, o setor empregou mais de 100.371 trabalhadores em todo o país, de acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e publicado pelo Sinduscon-SP.

Com o panorama atualizado, o cenário já é positivo nos primeiros três meses do ano. Somente em março, houve um aumento de 0,75% no número de empregados em relação ao mês anterior, totalizando 21.946 novos empregos.

"No mês em que se comemora o Dia do Trabalhador, o aumento no número de vagas e contratações mostra que o setor segue aquecido. Trata-se de um cenário importante tanto para aqueles que estão contratando, mas também para aqueles que buscam por uma nova oportunidade de emprego ou uma reinserção no mercado de trabalho", esclarece Ricardo Aragão Rocha Faria, diretor da Construtora Dinâmica.