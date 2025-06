Nova frente fria em Bauru deve trazer chuvas até segunda-feira

Prevista para atingir Bauru e região, uma nova frente fria deve trazer chuvas isoladas — algumas acompanhadas por trovoadas — entre esta sexta-feira (6) e a próxima segunda-feira (9), segundo o Centro de Meteorologia (IPMet).

De acordo com o órgão, o tempo seguirá com nebulosidade variável e chuvas em várias regiões do Estado de São Paulo, com temperaturas estáveis, tanto na sexta quanto no sábado (7).

Para o domingo (8) e a segunda-feira (9), o instituto prevê o avanço da frente fria em direção ao Litoral, junto à formação de um sistema de baixa pressão, o que deixará o tempo instável em todo o Estado. A previsão é de céu nublado, com chuvas e trovoadas isoladas, algumas acompanhadas de raios.