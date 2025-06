O termo "caça às bruxas" foi muito utilizado na Idade Média para encontrar e condenar bruxas que, como castigo, eram queimadas em enormes fogueiras para delírio da população. Atualmente é usado para descrever uma investigação que busca enfraquecer a oposição política, perseguir adversários ou promover falsas acusações utilizando evidências circunstanciais.

Na Capital da Terra Branca também vemos muita "caça às bruxas", mas com pouquíssimos resultados práticos. Como dizia "Jack, o Estripador", vamos por partes: quais os principais escândalos que estiveram ou estão sob investigação do Judiciário ou Câmara Municipal? Vamos lá: Hospital de Base, escândalo da Cohab, Condominio Pamplona, ETE, caso Hacker, Cestas Básicas, Uniformes Escolares, quebra de Decoro Parlamentar, Viagens patrocinadas por Órgão Públicos, rombo na Funprev, desfalques com mortes na Apae, Taxa de Esgoto, Contrapartidas e alguns outros que não me vêm a memória no momento.

Desses inúmeros casos citados, Justiça e Mesa da Câmara foram acionados, CEIs, CPs e Processos instaurados com nomes de suspeitos de "bruxaria" e nada de resultados práticos até o momento, leia-se condenações finais. Ué? Isso não é bom? Não significa que foi "apenas uma caça às bruxas" e nada tinha de errado?