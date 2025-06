Nova 'Operação Desmanche' em Bauru interdita dois ferros-velhos

Uma nova "Operação Desmanche" realizada nesta terça-feira (3), em Bauru, resultou na interdição de dois estabelecimentos de compra e venda de peças automotivas e desmontagem de veículos para a reutilização de peças devidamente autorizadas. Os endereços não foram divulgados.

Participaram da ação policiais militares do 4.º Batalhão de Caçadores, policiais civis da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) e agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

No total, de acordo com nota da Polícia Militar (PM), cinco locais foram fiscalizados, dez pessoas foram abordadas e 19 motos e 44 carros foram vistoriados. Em um dos endereços, um bloco de motor de carro foi recolhido pela Polícia Civil por irregularidade.