EBE PAROLIM CANTRO

Ocorrido às 13h10, em 01/06/2025, com 94 anos. Era viúva de JOÃO CANTRO. Deixa os filhos EBE, MARIA ROZENDA, JOSÉ CARLOS, MARIA JOSÉ, ALZIRA APRECIDA e JOÃO (em memória). Seu sepultamento deu-se em 02/06/2025, às 13h30, tendo saído seu féretro do Centro Velatório Terra Branca, salão nobre 1, para o Cemitério do Ypê, em Bauru.