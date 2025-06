Centro Max Feffer terá Ivan Vilela e leitura de Ailton Krenak

O Centro Max Feffer, em Pardinho (SP), traz uma programação gratuita e diversificada ao longo de junho, com destaque para o encontro com o músico e pesquisador Ivan Vilela, o clube de leitura dedicado à obra de Ailton Krenak e uma mostra pedagógica com apresentações artísticas. As atividades têm entrada franca. A programação começa nesta quarta-feira (4), com o Clube de Leitura: Diálogos sobre "Futuro Ancestral", das 10h30 às 12h, na Biblioteca Pública de Pardinho. A proposta convida o público para uma conversa sensível sobre a obra de Ailton Krenak, pensador indígena e ativista ambiental. A mediação será feita por Giuliana Paschoal Rodrigues Garcia, com apoio da equipe da biblioteca e professores. No dia 18 de junho, uma quarta-feira, às 20h, o Max sedia o projeto Literatura das Dez Cordas, em parceria com o Museu Tião Carreiro. O convidado é o músico, violeiro e pesquisador Ivan Vilela, que trará uma conversa sobre seu livro "História e Cultura no Som da Viola". A atividade acontecerá na Biblioteca do Max. Encerrando a programação do mês, no domingo, 29 de junho, às 16h, acontece a Mostra Pedagógica, um momento especial em que alunas e alunos compartilham com o público o processo de aprendizagem artística desenvolvido ao longo do semestre. Programação completa: @centromaxfeffer