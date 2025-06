Lençóis: Saldão de Juros e Multas é prorrogado

A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) publicou decreto prorrogando até 29 de julho o Saldão de Juros e Multas. O Saae também vai prorrogar o prazo até o dia 29 para adesão ao programa.

O Saldão prevê descontos para pagamentos em atraso que tenham sido constituídos até 31 de dezembro de 2024, inscritos em dívida ativa e ajuizados, com possibilidade de pagamento à vista ou parcelado em até 36 vezes. Já débitos não ajuizados têm o benefício para pagamento à vista. Estão incluídos no benefício débitos com IPTU e ISS.

Para pagamento à vista, o programa prevê desconto de 100% sobre multas e juros. O parcelamento conta com descontos proporcionais ao prazo definido pelo contribuinte, com remissão de 90% sobre juros e multas no caso de pagamento em até três parcelas, 70% entre quatro e seis parcelas, 50% entre 7 e 12 parcelas e 40% entre 13 e 36 parcelas.