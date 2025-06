'Marina Silva sob ataque'

Prezado Zarcillo Barbosa. Desde muito jovem aprendi a gostar de ler jornais de Bauru e de São Paulo com meu pai Oswaldo Rasi.

Quando me casei, ele me deu minha primeira assinatura do Jornal da Cidade e continuo assinando. Sou sua fã, Zarcillo, pois compartilhamos os mesmos ideais.

Peço licença para fazer um comentário da sua coluna de 31/05/25, excelente, como sempre.