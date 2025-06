Polícia Civil faz campanha contra descarte de lixo em vias rurais

Itatinga - A Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), por meio do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar Itatinga), desencadeou a operação "Estrada Limpa" com o objetivo de conscientizar a população sobre riscos ambientais do despejo irregular de resíduos e informar sobre locais adequados para o descarte correto de entulho e lixo residencial.

A operação, de caráter conjunto, contou com a participação de servidores da Vigilância Sanitária Municipal e do Departamento Municipal de Trânsito. As atividades educativas começaram na tarde da última sexta-feira (30) e foram encerradas na manhã desta segunda-feira (2).

Além do trabalho de conscientização, a operação resultou na identificação de um morador que havia descartado uma carga de resíduos de madeira às margens de uma estrada rural do município.