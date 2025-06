Supercafé vira moda, mas o consumo em excesso pode fazer até mal

Embora leve o nome em sua composição, ele não é o café tradicional. Trata-se do supercafé, uma versão turbinada da bebida clássica, enriquecida com cafeína e outros ingredientes como óleo de coco, vitaminas do complexo B e taurina.

A bebida virou a queridinha de muitos por prometer benefícios como melhora da concentração e do foco, além de fornecer energia para atividades físicas. Outro atrativo é a praticidade: basta adicionar água quente e misturar o produto com um mixer ou colher para prepará-lo rapidamente.

Com os benefícios que promete, o produto tem ganhado cada vez mais popularidade entre os brasileiros. De acordo com dados do Google Trends, as buscas por "supercafé" vêm crescendo ano após ano desde 2010, alcançando um recorde de interesse em 2024.