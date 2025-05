Acorda, Lula!

Para cobrir o rombo de Lula, o ministro Haddad, sem recurso disponível para zerar a conta de energia elétrica de 60 milhões de brasileiros, elevou o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) e, para as aéreas, o custo será de R$ 600 milhões.

As empresas aéreas brasileiras estão em dificuldades financeiras e vai piorar.

O brasileiro mais humilde precisa de qualificação para, com o fruto do seu trabalho, de forma digna e honesta, sustentar a família e não sob dependência de esmolas (benefícios sociais e zero na conta de luz).