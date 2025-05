Bauru: homem é sedado e preso após quebrar lixeiras e ameaçar PMs

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (29), no Centro de Bauru, após danificar duas lixeiras na Praça Rui Barbosa, ameaçar policiais militares, tentar quebrar a viatura e se jogar no chão do plantão policial. Bastante alterado, ele teve de ser sedado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ipiranga antes do registro da ocorrência.

De acordo com o BO, equipe da PM em atividade delegada foi acionada por populares, por volta das 10h, por conta de um homem que estaria incomodando pedestres e comerciantes na região. O suspeito foi flagrado pelos policiais danificando duas lixeiras públicas na praça.

Ao receber voz de detenção, segundo o registro policial, ele resistiu e passou a ameaçar e a ofender os agentes. Já contido, tentou danificar o compartimento de presos da viatura e, no plantão policial, continuou alterado e chegou a se jogar no chão, tentando se lesionar.