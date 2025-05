Preso suspeito de ordenar 'tribunal do crime' para autor de furto

Pirajuí - A Polícia Militar (PM) prendeu em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), nesta segunda-feira (26), um homem de 42 anos suspeito de ordenar a realização de "tribunal do crime" na cidade no final de 2021. Na ocasião, um servente de 22 anos foi sequestrado, ameaçado, agredido e torturado por, supostamente, ter furtado a casa de um morador do Jardim dos Servidores. O fato foi gravado e divulgado em redes sociais.

De acordo com o registro policial, o homem apontado por investigações como mandante do crime foi detido quando estava com sua esposa e filho em uma rua no Jardim Eldorado. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por crime previsto na Lei 9.455/1997, conhecida como Lei de Tortura, e, após passar por exame de corpo de delito na Santa Casa local, foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Conforme divulgado pelo JC na época, a vítima contou à polícia que foi abordada na rua por cinco ocupantes de um carro no dia 5 de dezembro. Obrigada a entrar no veículo, foi acusada de ter furtado o celular de um deles. O servente chegou a entregar o aparelho ao proprietário, alegando que o havia encontrado num bar.