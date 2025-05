Homem é intimado de protetiva e volta para agredir a ex em Bauru

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o homem foi até a residência da ex-companheira de madrugada, arremessou pedras no portão e ofendeu ela e sua mãe com vários xingamentos, além de ameaçar toda a família de morte.

Após invadir o imóvel, segundo a versão das vítimas, ele ameaçou novamente sua ex e a agrediu com socos no peito. Para impedir que as agressões continuassem, a mãe dela o empurrou para fora, imobilizando-o até a chegada da PM.

O homem foi autuado em flagrante por descumprir medida protetiva de urgência e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia. Ele e a vítima já estavam separados há mais de um ano.