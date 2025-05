Preso usuário acolhido pelo pai, que ameaçou a família duas vezes

Um homem de 58 anos precisou ser algemado e retirado da casa onde vivia com o pai e a madrasta após ameaçar matar o casal e cometer suicídio na sequência, na noite deste sábado (24), em um bairro rural de Duartina (a 38 quilômetros de Bauru).

Ele morava com os dois até 2020, mas, devido ao consumo de drogas e ao comportamento violento, a família solicitou uma medida protetiva, e o usuário deixou o imóvel. No entanto, há cerca de um mês, sem ter para onde ir, recorreu ao pai, que o acolheu novamente. As ameaças, porém, voltaram, conforme consta no boletim de ocorrência (BO) registrado no Plantão 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru.

Segundo o documento, o homem ficou exaltado em razão do uso de entorpecentes e afirmou que ninguém na casa sairia vivo caso não lhe dessem dinheiro. A madrasta, inclusive, relatou que em 2020 chegou a ser agredida por ele.