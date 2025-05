Piratininga terá desfile cívico e entrega de bolo

Piratininga - Neste fim de semana, como parte das celebrações dos 130 anos de Piratininga (13 quilômetros de Bauru), completados no último dia 18, a prefeitura preparou uma festa para as crianças, com bolo e brincadeiras, além do tradicional desfile cívico.

A festa será neste sábado (24), às 12h, na Praça do Turista, com distribuição de bolo, cachorro-quente, refrigerante e sorvete, além da presença do busão X-Treme, com personagens, música e passeios. Já o desfile cívico pela rua Dr. José Lisboa Junior será no domingo (25), às 9h, com presença de bandas e fanfarras e desfiles de carros antigos, entidades e alunos de escolas públicas e particulares.