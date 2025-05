Homem com moto furtada tenta corromper Baep e é preso

Um homem flagrado com uma motocicleta furtada ofereceu R$ 4 mil em dinheiro a policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) para não ser preso, na noite desta quinta-feira (22), por volta das 21h30, no Núcleo Geisel, em Bauru. Ele acabou autuado pela receptação e também pelo crime de corrupção ativa.

De acordo com o registro policial, durante patrulhamento, uma equipe do Baep visualizou uma CG 125 Fan que havia sido furtada em Pederneiras no último dia 21. O condutor foi abordado e acabou revelando que havia comprado o veículo pelo valor de R$ 1 mil.

A consulta criminal indicou que ele possuía passagem pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais informaram que, durante a revista, localizaram a quantia de R$ 4.155,00, que o homem confessou ser dinheiro proveniente da venda de entorpecentes.