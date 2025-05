Bauru: Samu vai atender idoso e acaba fazendo parto de emergência

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Bauru realizou um parto de emergência por acaso, na noite desta quinta-feira (22), na quadra 3 da Rua José Fernando do Amaral, no Parque Paulista, região do Júlio Nóbrega. Os socorristas haviam se deslocado até o local para atender um idoso que se queixava de dores no peito.

Durante o atendimento, foi constatado que o caso do idoso não era grave, segundo o Samu. Nesse ínterim, moradores viram a ambulância e pediram ajuda, pois um bebê estava nascendo em um imóvel onde vive uma família em situação de vulnerabilidade. Quando a equipe chegou, a mulher já estava em trabalho de parto e não havia mais tempo hábil para levá-la à Maternidade Santa Isabel. Ela deu à luz ali mesmo, com o suporte dos socorristas Marcos Camargo e Paulo Kerche.

Em seguida, a viatura encaminhou mãe e recém-nascido à maternidade, onde ambos recebiam atendimento nesta sexta-feira (23) e passam bem.