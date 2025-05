FOB-USP faz 63 anos neste sábado com vários projetos em andamento

Buzalaf acrescenta que, recentemente foi feita a reforma do Teatro Universitário da FOB-USP, que ficou moderno e funcional e a diretora ressalta. Ele atende toda à comunidade do campus. Carlos Ferreira dos Santos é o vice-diretor da FOB, e fez questão de registrar a sua mensagem de aniversário. "Esse é um marco histórico não só para Bauru, mas para o Estado de São Paulo e também para o Brasil. É muito importante lembrarmos daqueles que nos antecederam, tanto docentes, servidores técnicos- administrativos, estudantes em todos os níveis, pesquisadores, dirigentes, mas acima de tudo os pacientes e as suas famílias, que confiaram em nós os seus tratamentos. Sem a confiança da população, que vem ser atendida gratuitamente nas clínicas da FOB, nada do sucesso que hoje vemos seria possível. E é muito importante lembrarmos também de toda a pujança não só do curso de odontologia, mas também do curso de fonoaudiologia, que teve suas atividades iniciadas em 1990. E finalmente, podemos lembrar que por sete anos a FOB abrigou o curso de medicina, que agora tem a sua vida independente com a criação da nova unidade, a Faculdade de Medicina de Bauru". A FOB integra o Campus da USP de Bauru com a Prefeitura do Campus USP de Bauru, a Faculdade de Medicina de Bauru e o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, além do Hospital das Clínicas de Bauru, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, sob a gestão da Organização Social de Saúde Faepa.