É o fim da Picada II

Em resposta ao sr. Henrique Perazzi de Aquino, espero com sinceridade que essa discussão sobre "quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha" pare por aqui e que os leitores do imparcial JC, livremente, possam tirar suas próprias conclusões. De minha parte, o assunto estará encerrado.

Vamos lá, ele afirma: "Impressionante que, mesmo depois de tudo o que já foi comprovado, mostrado, identificado e exposto, ainda existem pessoas acreditando cegamente em Jair Bolsonaro" Nunca disse acreditar cegamente em Bolsonaro, mas será que o correto não seria "ainda acreditar cegamente no Lula"? Nós é que devemos questionar: "em que País o sr. Henrique vive?" Somos nós que não lemos ou assistimos nada ou ele que assiste demais aquela tendenciosa emissora apoiadora de falcatruas em troca de "publicidade"?

Quanto ao tipo de pessoas com quem ando, pode ter certeza que são trabalhadores, vivem do próprio suor, não tem medo de CTPS e nem buscam incentivos espúrios da Lei Rouanet. Sobre ter "a pachorra de acusar o presidente Lula", só tenho a dizer que o cara não foi inocentado, foi condenado, "apenas" teve seu julgamento anulado por juízes nomeados, em sua maioria, pelos governos Lula/Dilma/Temer. Cara de pau dizer que "nada do que afirma em sua longa carta se sustenta" e que com Lula fora "estaríamos hoje enfurnados em uma roubalheira generalizada para os seus, calando até o hoje eficaz e preciso STF". Aí já é forçar a barra, né?! O mundo sabe de onde vem a roubalheira e a "eficácia imparcial" do STF. Cita ainda a ida de Lula a China, quanto a isso nem preciso falar nada, a própria imprensa apoiadora do Lula condena essa tentativa de acordos feitos em função das medidas adotadas por Trump para impedir o avanço da economia vermelha, embasada em trabalho quase escravo, enfraquecendo a formal. Isso sem falar da vergonha e o quase incidente diplomático proporcionado pela ignorância da Janja, uma pessoa despreparada para uma função tão importante como ser a primeira-dama de um País.