Hygor Ribeiro retorna para o Noroeste na Copa Paulista

O 'homem-gol' do título voltou! O zagueiro Hygor Ribeiro, de 24 anos, retorna ao Noroeste para a disputa da Copa Paulista Sicredi 2025. O jogador vai escrever mais um capítulo de sua história que já é vitoriosa na equipe. Em 2022, o atleta fez os dois gols do título do Norusca na final da Série A3 do Campeonato Paulista, na memorável decisão contra o Comercial, em Ribeirão Preto. Além daquela competição, Hygor também defendeu o Alvirrubro em Copa Paulista e na Série A2 (2023). Ao todo, ele foi titular em 39 partidas e marcou 4 gols.

Natural da capital São Paulo, o defensor de 1,89m também já atuou na Locomotiva Vermelha como lateral-direito. Nas últimas temporadas, jogou no América-RN e, na Série A2 do Paulista deste ano, foi titular em 11 jogos pelo Linense.

"Estou muito feliz e muito honrado por estar aqui novamente. No Noroeste, eu me sinto em casa e espero que possamos fazer um bom trabalho. Quando se trata de Noroeste, a gente sempre pensa em ser campeão", comentou o zagueiro, por meio da assessoria de imprensa noroestina.