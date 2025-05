Rogério Martins apresenta tributo a Elton John no Alameda

Neste sábado (10), o Alameda Hall recebeu um dos melhores intérpretes de Elton John do Brasil, o músico e produtor Rogério Martins. A noite relembrou as canções de um dos mais famosos músicos, entre elas, "Don't go breaking my heart", "Sacrifice", "Tiny Dancer", "Rocket Man" e muitas outras.

O show intitulado "Elton Essence" tem uma performance extraordinária e caracterização impecável, que vão desde os óculos e roupas características do artista até sua interpretação marcante na voz e ao piano ao vivo, mostrando toda sua qualidade musical.

Sucesso em todo o Brasil desde 2005, o show apresentado pelo maestro e produtor musical Rogério Martins passeia pelas melhores fases e músicas do cantor britânico "Sir. Elton John".