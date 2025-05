Juros no Brasil

O Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, manteve as taxas de juros do país inalteradas na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano. A decisão unânime veio em linha com as expectativas do mercado financeiro. Essa foi a terceira reunião seguida em que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) optou por não alterar o referencial de juros. Em março, o colegiado destacou a perspectiva econômica "incerta" e a atenção a riscos ao justificar sua posição. Além de reiterar o cenário, o comitê afirmou hoje que as incertezas em torno das perspectivas econômicas "aumentaram ainda mais" em meio à política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump. As decisões sobre as taxas de juros nos EUA geram efeitos também no Brasil. Quando as taxas permanecem elevadas, há maior pressão para que a Selic, a taxa básica de juros brasileira, também permaneça alta por mais tempo. Além disso, há impactos no câmbio.

Resultado da Balança Comercial

A balança comercial registrou superávit de US$ 8,15 bilhões em abril, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O resultado é de superávit quando as exportações superam as importações. Quando acontece o contrário, o resultado é deficitário. Segundo dados oficiais, houve uma queda de 3,3% no saldo positivo na comparação com o mesmo mês de 2024 ( US$ 8,43 bilhões). Esse é o pior resultado para meses de abril desde 2023, quando foi contabilizado um superávit comercial de US$ 7,95 bilhões.