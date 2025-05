Entidades recuperam doações aos poucos após escândalo da Apae

"A gente já presta contas todo quadrimestre e não temos acesso aos diários oficiais. Isso quem deveria fazer é a prefeitura", salienta.

Imposto de Renda a pagar ou a restituir pode ser destinado a projetos culturais e sociais do município

A Câmara de Bauru realizou na tarde de terça-feira (6) uma reunião pública para discutir formas de ampliar a destinação de recursos do Imposto de Renda (IR) por pessoas físicas e jurídicas a projetos sociais e culturais do município. A iniciativa partiu do vereador Junior Rodrigues (PSD), que defendeu maior articulação institucional para fomentar esse tipo de contribuição.

A reunião reuniu representantes da Receita Federal, da OAB-Bauru, da Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib), da Secretaria de Assistência Social, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Conselho Regional de Contabilidade e de diversas organizações do terceiro setor. Também participou o presidente da Associação das Entidades Assistenciais e de Promoção Social de Bauru, William dos Santos Menezes.