Conversar é preciso!

Começa na missa, no estádio de futebol, nos parques, nos espaços de lazer e cultura, sempre que olhamos com desdém e julgamos as pessoas sem conhecê-las. Começa no funeral de alguém conhecido, quando todos fingem que graças a Deus, não são eles quem estão sendo velados.

Sim, o ser humano precisa de terapia. Precisa ter a ousadia e a humildade para conhecer-se, aprender a falar consigo e amar-se. Este é o único caminho para exterminar qualquer tipo de preconceito e violência no convívio social. Não há saídas pelos cursos de coaches, não há fórmula milagrosa.

Há comprometimento ético, jurídico e político para que saibamos o nosso lugar no mundo. O lugar de todos é o mesmo lugar de sempre.