Mostra cinematográfica mergulha no surrealismo latino-americano

Durante este mês, a programação de cinema do Sesc Bauru mergulha no surrealismo e traz a mostra "Surrealidade - Realismo Fantástico Latino-Americano" com filmes que exploram realidades históricas e sociopolíticas entrelaçadas com elementos surrealistas para revelarem como o insólito emerge de dramas profundamente humanos.

As exibições são gratuitas e acontecem no auditório da unidade, às quintas-feiras, 19h30. Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição no App Credencial Sesc SP ou em centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, com uma hora de antecedência.

Confira

"Uma Mulher Fantástica" - Dir.: Sebastián Lelio -?Marina é uma garçonete transexual que passa boa parte dos seus dias buscando seu sustento. Seu verdadeiro sonho é ser uma cantora de sucesso e, para isso, canta durante a noite em diversos clubes da sua cidade. O problema é que, após a inesperada morte de Orlando, seu namorado e maior companheiro, sua vida dá uma guinada total. Nesta quinta (8), às 19h30. Grátis. Classificação 16 anos.